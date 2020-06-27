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Dağcılık sporuna en elverişli bölgelerinden 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla zirve tırmanışları yapılmaya başlandı. 7 dağcı 3 bin 487 rakımlı 'na gerçekleştirdi.

AA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 17:05 ABONE OL
Hakkari'deki Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilciliği ile Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Doğa Sporları Kulübünce (CİSAD) etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan 7 dağcı, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağına tırmanış yaptı.

Depin bölgesinde tırmanışa başlayan dağcılar, 6 saatlik parkurun ardından kamp yapacakları alana ulaştı.

Geceyi burada geçiren dağcılar, sabah erken saatlerde zirveye ulaşmak için yola çıktı.

Zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, burada zirve defterini imzaladıktan sonra yeniden kamp alanına döndü.

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Hakkari'deki Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı
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