İki kardeş adeta terör estirdi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yolda yürüdüğü sırada husumetli olduğu iki kardeşin saldırısına uğrayan yaşlı adam canını zor kurtardı. Bir anda üzerine araç sürülen adam kaçmaya çalıştı. Bu sırada kaza yapan şüphelilerden biri araçtan inerek müştekiye doğru ateş açtı. Yaşlı adamın şikâyeti ardından tespit edilen şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

ARACI BİR ANDA ÜZERİNE SÜRDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler 29 yaşındaki Hüseyin T. ve 34 yaşındaki Murat T. ile 56 yaşındaki müşteki Cesim K. arasında daha önceye dayalı husumet bulunduğu kaydedildi. Olay günü Cesim K. ile kardeşinin yolda yürüdüğü sırada şüpheli Murat'ın sevk ve idaresi 34 FP …. plaka sayılı aracı müşteki Cesim' in üzerine sürdüğü belirtildi.

ARAÇTAN İNİP ATEŞ AÇTI

Müştekinin kendisini yolun kenarına atması sonucu şüpheli Murat'ın aracın kontrolünü kaybedip orta refüje çarptığı, bunun üzerine araçta yolcu olarak bulunan şüpheli Hüseyin'in araçtan inerek müştekiye doğru ateş etmeye başladığı, daha sonra şüphelilerin olay yerinden yaya olarak kaçtıkları kaydedildi.

KAMERALAR HER ŞEYİ KAYDA ALDI

Olay ardından Cesim K.'nın şikayetçi olduğu kaydedilen iddianamede, incelenen kamera inceleme tutanaklarına da yer verildi. Kameralara göre, araçtan iki kişinin indiği, ön tarafta yolcu olarak bulunan şahsın müştekiye doğru ateş ettiği ve daha sonra birlikte yaya olarak kaçtıklarının tespit edildiği belirtildi.

Savcılık, şüpheli Murat'ın sevk ve idaresindeki aracı doğrudan müştekinin üzerine sürerek şüpheli Hüseyin'in de doğrudan müştekiyi hedef alıp ateş ederek birlikte müşteki Cesim'i öldürmeye teşebbüs ettiklerinin anlaşıldığını kaydetti.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN YARGILANACAKLAR

Kardeş olan iki şüpheli Hüseyin ve Murat T. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ceza talep edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.