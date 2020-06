Internet kafe ve oyun salonları için geri sayım başladı

İnternet kafeler ve elektronik oyun salonları temizlik, maske, mesafe kuralına dikkat etmek şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecek. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede bu iş yerlerinin işletmecileri temizlik, maske, mesafe önlemleri başta olmak üzere Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallarla ilgili tedbirleri eksiksiz şekilde almakla yükümlü olacak.İşletmeciler tarafından genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Kapasite bilgisi işletmenin girişinde görülebilir bir yere asılacak ve bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilecek. Aynı anda içeride bulunacak kişiler, masalar ve üniteler arasında en az 1 metre mesafe kuralına uyulacak. Tek ünitede iki ve daha fazla kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe olacak.Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması azaltıcı tedbirler alınacak. İnternet kafeleri ve salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz müşteri ya da çalışan alınmayacak. İçeride bulunulan süre boyunca da maske takmaya devam edilecek.İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi gibi yayınlar bulundurulmayacak. Müşterilerden tercihen temassız ödeme yapmaları istenecek. Müşterilerin temas ettiği ödeme terminali her müşteriden sonra mutlaka yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilecek. Yine masalar,sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu gibi ekipman ve malzemeler her müşteri kullanımından sonra yüzde 70'lik alkolle silinecek.Yiyecek-içecek servisi işletme personeli tarafından mesafe kuralına uygun olarak yapılacak, kişilerin yiyecek ve içeceklerini kendilerinin almasına müsaade edilmeyecek. Çay-kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemeler kullanılacak.Personelin giriş-çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılacak. Bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle saklanacak. Bu iş yerlerindeki personelden temizlik yapan ve bulaşık yıkayan haricindeki çalışanlar sahte güven hissi uyandırmamak adına eldiven kullanmayacak.Müşterilerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, vücut ısısı 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılacak. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilecek.Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 santigrat derecede yıkanması sağlanacak.Tuvaletlere el yıkamayla ilgili afişler asılacak. Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve kağıt havlu konulacak. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmayacak. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılacak. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek. ANKARA