İyileşenler, tanı konanlardan fazla

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 51 bin 198 testten 1396'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 65 oldu. Toplam test sayısı 3 milyon 186 bin 622, vaka sayısı 194 bin 511, vefat sayısı 5 bin 65 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, entübe hasta sayısı 382. Son 24 saatte 1492 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 167 bin 198'e yükseldi. Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Türkiye'de bugün (dün) hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla" ifadesini kullandı. ANKARADıyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören bir hastaya, dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı. Uygulanan tedavi yöntemi sonrası hastanın koronavirüs testi negatif çıktı. Kovid-19 benzeri viral ve mikrobiyal enfeksiyonlarda kan ve vücut boşluklarına yerleşen zararlı organizmalar genellikle antibiyotikler ve anti-viral ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılıyor ancak yeni geliştirilen sistem bir kateter yardımı ile damar yoluna yerleştirilen ultraviyole ışığın özellikle kanda bulunan enfeksiyonları temizlemek için kullanılması ile gerçekleştiriliyor. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, "Kovid poizitif olan bir hastamızın negative döndüğünün müjdesini buradan hem Türkiye'ye hem dünyaya duyurmak Diyarbakır adına gurur verici" dedi.