Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kartal'da avukata silahlı saldırı kamerada

'da avukata silahlı saldırı kamerada

'da avukatın uğradığı silahlı saldırı kameraya yansıdı. Saldırı Kartal'da geçtiğimiz salı günü meydana geldi. marketten dönerken evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 15:07 Son Güncelleme: 27.6.2020 15:22 ABONE OL
Kartal'da avukata silahlı saldırı kamerada

Kartal'da avukatın uğradığı silahlı saldırı kameraya yansıdı Saldırı Kartal'da geçtiğimiz salı günü meydana geldi.

İstanbul Kartal'da avukata silahlı saldırı anı kamerada | Video

Avukat İsmail Aydın marketten dönerken evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

BİR ARAÇTAN İNEN MASKELİ VE KAPÜŞONLU SALDIRGAN...

Bir araçtan inen maskeli ve kapüşonlu saldırgan Aydın'ı bacağından vurdu. Avukat Aydın yere yığılırken saldırgan geldiği araca binerek uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası Avukat İsmail Aydın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı arıyor.

Covid-19'u yenen Sude'nin, koronavirüs hastalarına moral mektubu duygulandırdı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal'da avukata silahlı saldırı kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA