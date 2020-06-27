Kartal'da avukata silahlı saldırı kamerada

Kartal'da avukatın uğradığı silahlı saldırı kameraya yansıdı Saldırı Kartal'da geçtiğimiz salı günü meydana geldi.
İstanbul Kartal'da avukata silahlı saldırı anı kamerada | Video
Avukat İsmail Aydın marketten dönerken evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
BİR ARAÇTAN İNEN MASKELİ VE KAPÜŞONLU SALDIRGAN...
Bir araçtan inen maskeli ve kapüşonlu saldırgan Aydın'ı bacağından vurdu. Avukat Aydın yere yığılırken saldırgan geldiği araca binerek uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası Avukat İsmail Aydın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı arıyor.