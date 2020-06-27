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Korona halayı! 'da 'pes' dedirten görüntüler...

'da çekilen asker uğurlama görüntüleri bu kadarına da 'pes' dedirtti. Asker uğurlama organizasyonu yasağını delen kalabalık, maske ve mesafe kurallarını da hiçe sayarak halay çekti. Görüntüler bir cep telefınu kamerası tarafından kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu görüntülerin oluşmaması için birçok kez uyarıda bulunmuştu. Daha önce de asker uğurlama eğlencelerinde bu tarz görüntüler ortaya çıkmıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 10:28 Son Güncelleme: 27.6.2020 10:50 ABONE OL
Korona halayı! İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler...

İstanbul'da asker eğlencesi sonrası bir araya gelen onlarca kişi korona virüs salgınına rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Halay çeken vatandaşların rahatlığı "bu kadarına da pes" dedirtti.

İstanbul’da asker eğlencesinde skandal görüntüler | Video

Covid-19 önlemleri kapsamında normalleşme süreci başlasa da gerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerekse bilim insanlarından vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde uyarılar geliyor. Özellikle büyükşehirlerde yapılan asker uğurlamalarında bu uyarılar dinlenilmiyor. İstanbul Arnavutköy'de kaydedilen görüntüler "bu kadarına da pes" dedirtti.

Düzenlenen asker eğlencesinde bir araya gelen onlarca kişi, sosyal mesafe kuralını adeta hiçe saydı. Toplu organizasyon yasak olmasına rağmen toplanan grup üyeleri, önce el ele halay çekti.

Daha sonra ise horon tepti. Onlarca davetlilerden sadece bir kaçının maske taktığı görüntülendi. Yaklaşık 1 saat süren asker uğurlama eğlencesi daha sonra sona erdi. Tüm bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Korona halayı! İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler...
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