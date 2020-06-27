Marketler bugün açık mı kapalı mı? Son dakika bilgisi geldi: Bakkallar ve fırınlar da açık mı; BİM, ŞOK, Migros, A101 market çalışma saatleri...

Sabah kahvaltısı için market ve fırın ihtiyaçlarınızı karşılamak için marketlere gideceksiniz fakat sokağa çıkma yasağı nedeniyle market ve bakkalların açık olup olmadığını bilmiyorsanız konuyla ilgili en doğru bilgileri sizler için hazırladık. Bugün fırınlar, marketler, bakkallar ve manavlar açık olacak. BİM, Migros, ŞOK ve A101 çalışma saatleri konusunda da ilgili araştırmalar sürerken o konudaki bilgileri de özel olarak derledik. 27-28 Haziran tarihlerindeki sokağa çıkma yasakları hakkında son dakika gelişmeleri haberimizde...