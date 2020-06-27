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Marketler bugün açık mı kapalı mı? bilgisi geldi: Bakkallar ve fırınlar da açık mı; BİM, ŞOK, Migros, A101 market çalışma saatleri...

Türkiye genelinde üniversite sınavı nedeniyle uygulanıyor. Corona virüs önlemleri nedeniyle öğrencilerin daha rahat hareket edebilmeleri için getirilen uygulama sonucunda ? A101, Migros, ŞOK ve BİM gibi marketlerin açık olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Bugün sokağa çıkma yasağı saat 09:00'da başladı ve 15:30'da sona erecek. Aynı şekilde sokağa çıkma yasağı yarın da devam edecek. Hafta sonu kahvaltısı için marketten ihtiyaçlarını alacak kişiler için bilgilendirmesi yapıldı! İşte market çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 27.6.2020 10:43 ABONE OL
Marketler bugün açık mı kapalı mı? Son dakika bilgisi geldi: Bakkallar ve fırınlar da açık mı; BİM, ŞOK, Migros, A101 market çalışma saatleri...

Sabah kahvaltısı için market ve fırın ihtiyaçlarınızı karşılamak için marketlere gideceksiniz fakat nedeniyle market ve bakkalların açık olup olmadığını bilmiyorsanız konuyla ilgili en doğru bilgileri sizler için hazırladık. Bugün fırınlar, marketler, bakkallar ve manavlar açık olacak. BİM, Migros, ŞOK ve A101 çalışma saatleri konusunda da ilgili araştırmalar sürerken o konudaki bilgileri de özel olarak derledik. 27-28 Haziran tarihlerindeki sokağa çıkma yasakları hakkında gelişmeleri haberimizde...

Marketler bugün açık mı kapalı mı? Son dakika bilgisi geldi: Bakkallar ve fırınlar da açık mı; BİM, ŞOK, Migros, A101 market çalışma saatleri...

BİM, A101, MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ? BUGÜN MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından aktarılan bilgiye göre hafta sonu hem Cumartesi hem de Pazar günü bakkallar ve marketler açık olacak. Markete gidecek vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

Migros çalışma saatleri:

Migros 09:00'da açılıyor, 21:00'da kapanıyor.

Marketler bugün açık mı kapalı mı? Son dakika bilgisi geldi: Bakkallar ve fırınlar da açık mı; BİM, ŞOK, Migros, A101 market çalışma saatleri...

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 27 28 Haziran'da uygulanacak olan sınırlı sokağa çıkma yasağında açık tutulacak yerler belirlendi. Genelgede şu ifadeler yer alıyor;

Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Marketler bugün açık mı kapalı mı? Son dakika bilgisi geldi: Bakkallar ve fırınlar da açık mı; BİM, ŞOK, Migros, A101 market çalışma saatleri...

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek)

Marketler bugün açık mı kapalı mı? Son dakika bilgisi geldi: Bakkallar ve fırınlar da açık mı; BİM, ŞOK, Migros, A101 market çalışma saatleri...
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Marketler bugün açık mı kapalı mı? Son dakika bilgisi geldi: Bakkallar ve fırınlar da açık mı; BİM, ŞOK, Migros, A101 market çalışma saatleri...
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