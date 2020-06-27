Plajlar turistlere serbest

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "LGS ve YKS Tedbirleri" konulu gönderdiği genelgeye ek olarak gönderilen yazıyla yeni kararların alındığını bildirdi. Buna göre, yerli ve yabancı turistler, halk plajlarından yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaret edebilecek. Yerli/yabancı turistler, rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine uçak, otobüs gibi toplu taşıma araçları veya özel araçlarıyla gidebilecek. Hafta sonu uygulanacak kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyelerde çalışanlar muaf tutulacak. AA