Restoranda feci ölüm

Muğla'nın Marmaris ilçesi Uzunyalı mevkiinde arkadaşlarıyla bir restorana yemek yemeye gelen ve sırasını beklemek için bir koltuğa oturan 18 yaşındaki Batuhan Kaan Gül'ün üzerine 1 tonluk su deposu düştü. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti. Feci olay, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkiinde bulunan iş yerinin bahçesindeki koltukta oturan 5 kişinin üzerine yan tarafta bulunan apart otelin çatısındakki su deposu düştü. 4 kişi yara dahi almazken, Gül'ün üzerine düşen deponun keskin alüminyum kenarı gencin sağ kolunu dirseğinden kopardı. O an yanında bulunan arkadaşları bağırarak yardım istedi.Çağrılan polis ve sağlık ekipleri yaralı gence müdahale etmeye çalıştı ancak Gül, olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alıp olay yerine gelen Gül'ün yakınları fenalık geçirdi. Batuhan Kaan Gül'ün cenazesi İlçe Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.