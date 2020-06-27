Rusya'daki Kovid-19 hastaları ambulans uçakla yurda getirildi

Rusya'dan Kovid-19 teşhisi konulan 59 yaşındaki Sedrettin Küçük ile 51 yaşındaki Uğur Kurt isimli 2 Türk vatandaşı, Türkiye'de tedavi olmak için çağrıda bulundu. 2 vatandaşın talebine kayıtsız kalmayan Sağlık Bakanlığı, ambulans uçağı Rusya'ya gönderdi. Sedrettin Küçük, Rusya Blagoveshchensk Şehir Kliniği Hastanesinden, Uğur Kurt ise Svobodnenskaya Şehir Kliniği Hastanesinden alınarak ambulans uçağı ile Bursa Yenişehir Havaalanına getirdi.

Küçük ve Kurt, ambulans uçakla Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirildi.

Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Covid-19 Polikliniği Sorumlu Uzman Doktor Gülbahar Çalışkan, "2 Türk vatandaşımızı Rusya'dan getirdik. Yoğun bakıma yatışlarını yapıp gerekli tedavilerini düzenleyeceğiz. Bir tanesinin durumu ağır solunum cihazına bağlı olarak geldi. Diğeri daha hafif ikisini de yoğun bakıma alıp tedavilerini tamamlayacağız" dedi.