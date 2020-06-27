Rüyada tavuk görmek nedir, ne anlama gelir? Rüyada tavuk eti görmek, tavuk yemek - Rüya tabirleri

Bazen saatlerce uyuyup kısa rüyalar gördüğünüzü düşünür bazen ise çok daha kısa uykularda saatlerce anlatacağımız rüyalar görürüz. Gün içerisinde kişiyi etkileyen olaylar bilinçaltımıza alınır ve günün sonunda vücudun yorulmasıyla bilinçaltındaki olaylar rüya şekliyle ortaya çıkar.

Rüyada görülen simgeler ya da olaylar yıllardır insanların merak konusu olmuş durumda. Rüyada tavuk görmeyle ilgili birden fazla tabirler olabilir. Bu tabirlerin yanı sıra genel anlamıyla bakarsak rüyada tavuk görmek kişinin hayatının mutlu geçmesine işaret eder.

Rüyada tavuk görmek nedir, ne anlama gelir?

Rüyanın ne şekilde ve nasıl göründüğüne göre rüya tabircilerinin yorumları değişkenlik göstermektedir. Bu yüzden gördüğünüz rüyalara göre farklı yorumlar bulabilirsiniz. Rüyada tavuk görmek insanlar arasında çok sık görülen bir rüya tabiridir. Rüyada tavuk görmek geçici sıkıntıların olacağı anlamına gelir. Rüyada tavuk görmek, rüya sahibinin başına gelecek sıkıntıları işaret eder ancak bu durumu kısa sürede atlacağına delalet eder. Rüya sahibi, aile hayatını düzene sokar ve iş hayatında başarılı olur demektir.

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Rüyada tavuk eti görmek

Rüyada tavuk görmek; mal, rızık, nimet ve çıkar anlamlarına gelmektedir. Rüyada tavuk eti görmek,

bir kadından gelecek olan çıkara yorulur.

rüya sahibinin işinde bol kazanç sağlayacağına işaret eder.

rüya sahibinin aile hayatının düzene gireceğini ve geçiminin rahatlayacağına işaret eder.

Rüyada kızarmış tavuk görmek

Rüyada kızarmış tavuk görmek hile yoluyla elde edilecek mala delalet eder. Bir diğer tabir ise harcanan malın yerine geri gelmesi demektir.

Rüyada pişmiş tavuk görmek

Rüyada pişmiş tavuk görmek rüya sahibinin hayatı hakkında olumsuz şeylere işaret eder. Kişi hayatında ve işinde sıkıntılar yaşayacaktır.

Kişi sağlığı ile ilgili de büyük sorunlar yaşayacaktır.

Bu durum sizi korkutmasın; işinize devam edecek ve sıkıntılardan en az zarar ile kurtulacaksınız. Bu sıkıntılardan kurtulduğunuzda ise çok daha iyi kazanç elde edeceksiniz.

Ayrıca kişi rüyasında pişmiş tavuk görürse bu bir kadına işaret eder.

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Rüyada beyaz tavuk görmek

Rüyada tavuk görmek genelde bir kadına yorulmaktadır ve neredeyse hepsi hayırlı rüyadır.

Rüyada beyaz tavuk görmek ise güzel ahlaklı, güzel huyu ve güzel sözlü bir kadına işaret eder. Bu rüyayı gören her kimsenin kısmeti açılacak demektir.

Rüyada kahverengi tavuk görmek

Rüyada kahverengi tavuk görmek hayırlıdır. Rüyada kahverengi tavuk görmek rüya sahibinin keyfinin yerinde olacağının habercisidir. Rüyada kahverengi tavuk gören kişi hayırlı işler yapacak ve güzel gelişmeler alacaktır.

Rüyada siyah tavuk görmek

Rüyada siyah tavuk görmek, çocuk sahibi olunacağına işaret eder.

Rüya sahibi rüyasında elinden siyah tavuk uçtuğunu görürse, çok sevdiği birinin yolculuğa veya seyahate çıkmasına işaret eder.

Rüyasında bir siyah tavuk tuttuğunu veya hangi sebeple olursa olsun bir siyah tavuğu olduğunu, bir siyah tavuğa sahip bulunduğunu gören kişinin, hayırlı bir çocuğu olduğuna veya olacağına işaret eder.

Rüyasında siyah tavuğun kendisiyle konuştuğunu gören kişi, insanların şaşkınlıkla karşılayacağı bir iş yapar veya yapacağına işaret eder.

Rüyasında ağzından siyah tavuk çıktığını gören kişinin ağzı bozuk, kötü sözler konuşacak bir evladı olacağına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada canlı tavuk görmek

Rüyada canlı tavuk görmek geçici can sıkıntısı anlamına gelir.

Rüyada tavuk civciv görmek

Rüyada tavuk civciv görmek zahmet çekilmeden elde edilen rızka işaret eder. Rüyada tavuk ve civciv görmek bolluk, bereket ve kısmetin habercisidir. Sadece civciv gören kişi kadınsa eğer çocuğu olur, civcivin yumurtladığını görürse rahat doğum yağacağı anlamına gelir.

Rüyada tavuk yumurtası görmek haram kazanç elde etmeye işaret eder. Rüyada tavuğun yumurtladığını görmek ise rüya sahibinin evlat hasreti sona erer ve hamile kalır.

Rüyada çiğ tavuk eti görmek

Rüyada çiğ tavuk görmek, pişmiş tavuk gibi hayırlı değildir. Rüya sahibinin kötü yollara gireceği anlamına gelir. Rüyada çiğ tavuk eti görmek, rüya sahibinin yaptığı işte bir türlü tutturamaması, kazanç elde edememesi ve korkulan bir şeyin başına geleceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada tavuk kesmek

Rüyada tavuk kesmek, rüya sahibinin ya da çevresindeki birisinin evleneceği anlamına gelir. Ancak rüya sahibi bekar ise kendinden yaşça küçük biriyle nikah kıyacağı anlamına gelir. Rüyada çiğ tavuk kesmek bereket ve hayır anlamına gelir.

Rüyada tavuk pişirmek

Rüyada tavuk pişirmek, rüya sahibi bekarsa eğer yakın zamanda çıkacak hayırlı bir kısmete işaret eder. Bu rüya sıkıntı ve zorluk çeken kişiler için huzura ermeye işaret eder, kişi hak ettiği mutluluğu bulur.

Rüyada tavuk yemek

Rüyada tavuk yemek genelde bereket anlamına gelir ve hayırlı bir rüyadır. Evlilik, zenginlik, kazanç, şifa, bereket, rızk gibi güzel şeylere işaret eder. Rüyada tavuk yemek rüyayı gören kişinin kısmet, evlilik ve para kapısını açar. Rüya sahibinin çok fazla arzu ettiği şeye kavuşacağının habercisidir.

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