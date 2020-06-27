Salgınla başarılı mücadele, Türkçe’ye ilgiyi de artırdı

Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesi yurtdışında Türkçe'ye ilgiyi artırdı. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, SABAH'a şunları söyledi: "Türkiye'ye ve Türkçeye yoğun rağbet var. Filipinler'den Paraguay'a, Yeni Zelanda'dan Kosta Rika'ya kadar 15 bin kişi Türkçe öğrenmek için başvuruda bulundu. Büyükelçiliğimizin olmadığı ülkelerden dahi müracaatlar geliyor. Kültür-sanat dünyasından ünlü isimlerle programlarımızı yurtdışına anlatıyoruz ve programların en az 3 dile çevirisini yapıp gerçekleştiriyoruz. Amin Maalouf, Emir Kusturica, Nuri Bilge Ceylan ve Çağatay Ulusoy gibi isimlerle yakın zamanda bunu gerçekleştireceğiz." Yurtdışında insanların FETÖ tuzağından kurtulmaları ve buna düşmemeleri için Türkiye'nin kültür politikalarını geniş kitlelere ulaştırdıklarına da dikkat çeken Ateş, "Bizim oralarda olmamız FETÖ'nün varlık sebebini ortadan kaldırıyor" dedi.