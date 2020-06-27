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sonuçları açıklandı! MPİ ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

sonuçları belli oldu! İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto’nun bugünkü çekiliş sonuçları belli oldu. Bu akşam, 1335. hafta çekilişi gerçekleştirilen çekilişte heyecan yine doruktaydı. İşte 28 Haziran 2020 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları ve MPİ ile bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 28.6.2020 01:11 Son Güncelleme: 28.6.2020 01:30 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında olan Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi sona erdi. Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinden iki kişi ikramiyeyi paylaştı. İşte Sayısal Loto'da bu hafta kazanan numaralar…

28 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Sayısal Loto'da haftanın sonuçlarına göre kazanan numaralar şu şekilde;

5-11-24-30-39-41

27 HAZİRAN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

Her gün Süper Piyango

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
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