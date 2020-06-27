Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında olan Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi sona erdi. Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinden iki kişi ikramiyeyi paylaştı. İşte Sayısal Loto'da bu hafta kazanan numaralar…
Sayısal Loto'da haftanın sonuçlarına göre kazanan numaralar şu şekilde;
5-11-24-30-39-41
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Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
Her gün Süper Piyango