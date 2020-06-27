Şehidin vasiyeti olan caminin temeli atıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2019'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti üzerine memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesi Kulaksız Mahallesi'nde cami yapımına başlandı. Şehidin isminin verileceği caminin temel atma törenine Kaymakam Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Kur-an'ı Kerim okunmasının ardından bir konuşma yapan Erat, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında yer aldığını vurgulayarak, hayırseverlere teşekkür etti. Şehit babası Kerem Öztürk de oğlunun vasiyetini yerine getiren yetkililere teşekkürlerini sundu. AA