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Selde kaybolan Leyla’dan acı haber

Giriş Tarihi: 27.6.2020 ABONE OL
Selde kaybolan Leyla’dan acı haber
Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Derya Bilen'in cansız bedeni, Yıldırım ilçesindeki su kanalında bulundu. Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'ndeki selde kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen'in cesedi arama çalışmalarının beşinci gününde bulundu. Bursa AFAD Müdürlüğü eş güdümünde, jandarma ve belediye ekiplerinin yanı sıra sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları kapsamında, Bilen'in cansız bedeni, çalışmaların beşinci gününde Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ekiplerince olay yerinden yaklaşık 16 kilometre ötede, su kanalının kenarındaki çalılıkların arasında bulundu. Bilen'in olay yerindeki akrabaları ve yakınları, gözyaşı döktü. Baba Nezir Bilen, üzgün olduğunu belirterek arama çalışmalarına destek veren ekiplere teşekkür etti. Bilen'in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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Selde kaybolan Leyla’dan acı haber
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