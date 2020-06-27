Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu

Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda yaptığı açıklamalarda, günlük corona virüsü vaka, ölü sayısını veriyor. 26 Haziran tarihli koronavirüs tablosunda, 51 binin üzerinde test yapılırken, vaka sayısı 1396 ölü sayısı ise 19 çıkmıştı. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu ve son dakika bilgileri…

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 27 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

27 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinde bulabilirsiniz…