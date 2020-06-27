Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu

Haberi: ’de vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu

haberi… ’de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum ile ilgili bilgileri akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklıyor. 26 Haziran tarihli koronavirüs tablosunda, 51 binin üzerinde test yapılırken, vaka sayısı 1396 ölü sayısı ise 19 çıkmıştı. Bugünün rakamlarını merak eden vatandaşlar ise, Türkiye’de vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusunu araştırıyor. İşte 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu

Giriş Tarihi: 27.6.2020 18:24 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu

'de corona virüs vaka ve ölü sayısı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda yaptığı açıklamalarda, günlük vaka, ölü sayısını veriyor. 26 Haziran tarihli koronavirüs tablosunda, 51 binin üzerinde test yapılırken, vaka sayısı 1396 ölü sayısı ise 19 çıkmıştı. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu ve son dakika bilgileri…

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 27 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

27 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinde bulabilirsiniz…

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu

26 HAZİRAN TABLOSU - BAKAN KOCA AÇIKLADI!

"Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm 'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla."

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu

Bakan Koca 25 Haziran corona son durum açıklaması:

"Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. 'den iyi verelim."

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu

24 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA TABLOSU!

Bakan Koca açıkladı;

"Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok."

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran corona tablosunu açıkladı

Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız.

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu

Bakan Koca Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı:

İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA