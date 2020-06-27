Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu

Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda yaptığı açıklamalarda, günlük corona virüsü vaka, ölü sayısını veriyor. 26 Haziran tarihli koronavirüs tablosunda, 51 binin üzerinde test yapılırken, vaka sayısı 1396 ölü sayısı ise 19 çıkmıştı. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu ve son dakika bilgileri…
27 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinde bulabilirsiniz…
26 HAZİRAN TABLOSU - BAKAN KOCA AÇIKLADI!
"Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla."
Bakan Koca 25 Haziran corona son durum açıklaması:
"Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim."
24 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA TABLOSU!
Bakan Koca açıkladı;
"Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran corona tablosunu açıkladı
Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız.
Bakan Koca Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı:
İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.