Son Dakika Haberi: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 28 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaç saat sürecek?

Türkiye'de bugün gerçekleştirilen YKS sınavı nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulandı. İçişleri Bakanlığı daha önce konuyla ilgili genelgeyi 81 ilin valiliklerine göndermişti. Bugün ise milyonlarca öğrenci, YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavına girdi. Sınav süresince ise 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yarın da gerçekleştirilecek olan sınavlarda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 28 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaç saat sürecek?

TÜRKİYE GENELİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KAÇTA BİTECEK?

YKS'nin birinci oturumu bugün saat 10:15'te başladı ve 13:00'de sona erdi. Ortaya çıkacak yoğunluğu azaltmak amacıyla Cumartesi ve Pazar günü ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugünkü sokağa çıkma yasağı saat 15:00'te sona erdi. Yarın ise hem YKS'nin ikinci oturumu AYT hem de Yabancı Dil Testi var. Sınavlar 17:00'de biteceği için Pazar günü sokağa çıkma yasağı 18:30'da sona erecek.