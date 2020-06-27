Son Dakika Haberi: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 28 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaç saat sürecek?

Türkiye'de bugün gerçekleştirilen YKS sınavı nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulandı. İçişleri Bakanlığı daha önce konuyla ilgili genelgeyi 81 ilin valiliklerine göndermişti. Bugün ise milyonlarca öğrenci, YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavına girdi. Sınav süresince ise 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yarın da gerçekleştirilecek olan sınavlarda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 28 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaç saat sürecek?
YKS'nin birinci oturumu bugün saat 10:15'te başladı ve 13:00'de sona erdi. Ortaya çıkacak yoğunluğu azaltmak amacıyla Cumartesi ve Pazar günü ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugünkü sokağa çıkma yasağı saat 15:00'te sona erdi. Yarın ise hem YKS'nin ikinci oturumu AYT hem de Yabancı Dil Testi var. Sınavlar 17:00'de biteceği için Pazar günü sokağa çıkma yasağı 18:30'da sona erecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF OLACAK?
YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.
Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.