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Yaralanan alkollü sürücü, polis ve sağlık ekibinden 'helallik' istedi

'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin alkollü sürücüsü, kendisine müdahalede bulunan ekiplere, "Hakkınızı helal edin" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 23:11 ABONE OL
Yaralanan alkollü sürücü, polis ve sağlık ekibinden 'helallik' istedi

Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Atakan Oral (21) yönetimindeki 67 UC 129 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yerde sürüklenen Atakan Oral, yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Oral, gözyaşlarına boğuldu. Oral, sağlık ve polis ekibinden kaza yaptığını ailesinin duymamasını isteyerek, "Hakkınızı helal edin" dedi. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Oral'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, 1.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Oral'a alkollü araç kullanmaktan 1228 TL ceza kesildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Yaralanan alkollü sürücü, polis ve sağlık ekibinden 'helallik' istedi
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