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Büyük heyecan başlamak üzere; YKS ilk oturum TYT ne zaman saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? TYT kaç dakika sürecek?

Milyonlarca öğrencinin öğrenim hayatını etkileyecek YKS'nin saat kaçta başladığı ve kaçta bittiği birinci oturumun olduğu gün yoğun şekilde araştırılıyor. İyi bir kariyerin anahtarı iyi bir üniversite eğitimidir. Corona virüs tehlikesi kapsamında sınavın yapıldığı okullarda önlemler alındı. Veliler, geçmiş yıllardakinin aksine okul bahçesine alınmayacak. Sınav stresiyle TYT'nin başladığı ve bittiği saat karışabiliyor, bilindiği gibi bugün saat 10:15'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı. İşte YKS ile ilgili bilgileri...

Giriş Tarihi: 27.6.2020 08:45 Son Güncelleme: 27.6.2020 08:46 ABONE OL
YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS 1. oturumu TYT ne zaman başlıyor, son dakika uyarısı yapıldı!

Hedefi olan her lise öğrencisinin hayali iyi bir üniversite okumaktır. O hayale ulaşmanın ilk adımı bugünkü YKS'nin ilk oturumu olan TYT ile atılıyor. Öğrenciler ve dolayısıyla onların aileleri büyük bir heyecan içinde YKS sorularını bekliyor. Sınav günü stresiyle ', ne zaman bitiyor?' sorusu da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği gibi öğrenciler sınava daha rahat ve risksiz biçimde gidip gelebilsin diye Türkiye genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı bugün 15:30'da sona erecek.

YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS 1. oturumu TYT ne zaman başlıyor, son dakika uyarısı yapıldı!

YKS 1. OTURUM SINAVI TYT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR? AYT VE YDT SINAV SAATLERİ...

YKS'nin 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi yani (TYT) bugün saat 10.15'te başlayacak. Saat 13:00'te tamamlanacak TYT'nin ardından sokağa çıkma yasağı da 15:30'da bitecek. Pazar günü ise YKS'nin 2. oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) var. AYT ise Pazar günü 15:15'te başlayacak ve 13:15'te sona erecek. Üniversite sınavının son ayağı olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15:45'te başlayacak, 17:45'te sona erecek.

YKS SINAV DUASI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS 1. oturumu TYT ne zaman başlıyor, son dakika uyarısı yapıldı!
  • TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matamatik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
  • AYT'de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
  • YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.
YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS 1. oturumu TYT ne zaman başlıyor, son dakika uyarısı yapıldı!
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Büyük heyecan başlamak üzere; YKS ilk oturum TYT ne zaman saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? TYT kaç dakika sürecek?
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