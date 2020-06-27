Büyük heyecan başlamak üzere; YKS ilk oturum TYT ne zaman saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? TYT kaç dakika sürecek?

Hedefi olan her lise öğrencisinin hayali iyi bir üniversite okumaktır. O hayale ulaşmanın ilk adımı bugünkü YKS'nin ilk oturumu olan TYT ile atılıyor. Öğrenciler ve dolayısıyla onların aileleri büyük bir heyecan içinde YKS sorularını bekliyor. Sınav günü stresiyle 'YKS saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor?' sorusu da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği gibi öğrenciler sınava daha rahat ve risksiz biçimde gidip gelebilsin diye Türkiye genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı bugün 15:30'da sona erecek.