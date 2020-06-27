‘Yunus’ timlerine 150 yeni motosiklet

Yunuslar olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri'nin kullanması için 32 ile dağıtılacak 150 motosiklet, Maltepe etkinlik alanında düzenlenen törenle teslim alındı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, hedeflerinin Türk polisini dünyanın en yüksek kapasiteli polis teşkilatı haline getirmek olduğunu belirtti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da "Günde ortalama 155 Polis İmdat hattına 16 bin çağrı geliyor. Takdir edersiniz ki motorlar bu trafikte taksilerden çok daha hızlı olay yerine varıyor. İstanbul Emniyeti olay yerine on dakikanın biraz altında ulaşıyor. Ve hedefimiz bu rakamı çok daha aşağıya indirmek. Tekrar tekerleri düz olsun diyorum'' ifadelerini kullandı.