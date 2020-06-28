100 kişiden oluşan timler kayıp İkranur'u arıyor

Kendisinin ilçede olduğu sırada kızının kaybolduğunu söyleyen Nazlı Tirsi, "Ben ilçedeydim. Köye geldiğimde çocuğumu sordum bana 'yan tarafta komşunun çocuğu ile oynuyor' dediler.

Sonra amcasına sordum 'ben eve yolladım' dedi. Çocuğum ortalıkta yok. Her yerde aranıyor. En son üzerinde pembe ayakkabı ve taytı vardı. Görenler bize haber versin" dedi.

Giresun Valiliği'nden kayıp İkranur Tirsi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kayıp ihbarının ardından bölgede arama çalışması başlatıldığının belirtildiği açıklamada, "Kayıp çocuğu aramak için; 6 Asayiş Timi (1 köpek unsuru ile), 8 kişilik AKUT, 4 kişilik AFAD ekibi olmak üzere 36 kişilik uzman ekip ve vatandaşlarla birlikte sabaha kadar bölgede arama çalışmalarına devam edilmiş ancak netice alınamamıştır.

Havanın aydınlanması ile birlikte olay mahalline; 2 Jandarma Komando timi, 6 Asayiş timi (1 drone ve 1 köpek unsuru) takviye edilerek arama faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.