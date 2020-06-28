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43 ilin bağlantı noktasındaki kavşakta yoğun

Hafta sonu tatilini başka illerde geçiren vatandaşlar, geri dönüş için yollara akın etti. 43 ilin bağlantı noktasındaki ’de yer alan kavşakta yoğunluğu yaşandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışıyor. Trafiğin hızlı akması için de bazı kavşaklar kapatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 23:10 ABONE OL
43 ilin bağlantı noktasındaki kavşakta yoğun trafik

Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren vatandaşlar, tekrar evlerine dönmeye başladı.

Bu nedenle ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta yoğunluk yaşandı.

Akşam saatlerinde araçların adım adım ilerleyebildiği gözlendi. Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunda da zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışıyor.

Trafiğin hızlı akması için de bazı kavşaklar kapatıldı.

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43 ilin bağlantı noktasındaki kavşakta yoğun trafik
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