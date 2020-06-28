65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile 65 yaş üstü tatil izni nasıl alınır, şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, var mı?

Corona virüsüyle mücadele kapsamında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Salgınla mücadelede olumlu sonuçlar alan ülkemizde vaka sayısı düşünce 65 yaş üstü seyahat izni çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi. Buna göre; 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile 65 yaş üstü tatil izni nasıl alınır,? 65 yaş ve üzeri şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

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