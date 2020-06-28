65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile 65 yaş üstü tatil izni nasıl alınır, şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, var mı?

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seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile nasıl alınır, şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, var mı?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşlara seyahat yasağı bulunuyordu. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat iznine ilişkin genelde gönderdi. Yayınlanan genelgede tatil için turizm amaçlı izin belgesi alarak seyahat edebilecekler. 65 yaş ve üzeri kişiler seyahat izin belgelerini Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden ya da sistemine giriş yaparak alabilecek. Peki nasıl alınır? E devlet ile nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 28.6.2020 09:23 Son Güncelleme: 28.6.2020 09:24 ABONE OL
65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile 65 yaş üstü tatil izni alma ekranı

Corona virüsüyle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Salgınla mücadelede olumlu sonuçlar alan ülkemizde vaka sayısı düşünce 65 yaş üstü seyahat izni çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede 65 yaş ve üzerindekiler, izin . Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi. Buna göre; nasıl alınır? E devlet ile nasıl alınır,? 65 yaş ve üzeri şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, edebilecek. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

İşte tüm detaylar…

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile 65 yaş üstü tatil izni alma ekranı

65 YAŞ ÜSTÜ TURİZM AMAÇLI SEYAHAT BELGESİ!

65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek. '' başvuruları ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinde yapılacak.

E DEVLET İLE 65 YAŞ ÜSTÜ TATİL İZNİ ALMA EKRANI

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin . Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile 65 yaş üstü tatil izni alma ekranı
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65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile 65 yaş üstü tatil izni nasıl alınır, şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, var mı?
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