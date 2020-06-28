7 tabut yan yana

Konya'nın Yunak ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 6'sı aynı aileden olmak üzere 7 kişi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yan yana defnedildi.Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan Ahmek Okal yönetimindeki minibüsün kavşakta, Ufuk Demirtaş'ın kullandığı kömür yüklü TIR'la çarpışması sonucu minibüs şoförü Ahmet Okal, yanındaki Fida Okal, Mehmet Kuş, Mehmet Okal ile çocuklar Medine Okal, Mehmet Okal ve İbrahim Okal (10) hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazada ölen 7 kişinin cenazeleri Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kırrık mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.Cenaze törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, birçok vatandaş ve aileler katıldı. Burada yan yana dizilen cenazeler mahalle mezarlığında yan yana defnedildi. Cenazede Arapça ağıtlar yakıldı. Cenaze namazı ve defin esnasında sık sık sosyal mesafeye uyulması noktasında uyarı yapılırken cenazeye katılanlara maske dağıtıldı. Ölenlerin mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan Konya'ya gittikleri öğrenildi.