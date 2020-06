85 yaşındaki Servet dedenin kitap tutkusu... Yatağını kütüphanesinin önüne kurdu

"BU SIKINTILI ZAMANLARINDA KİTAPLAR ONUN YOLDAŞI, HER ŞEYİ"



Servet dedenin öğrencisi ve aynı zamanda meslektaşı olan Gürhan Gündüz ise, "Benim hayatımda çok önemli bir yeri olan bir insandır. Kitaplarla tanışmamda çok büyük katkısı var. Kitapsız hayat, eksik, ışıksız ve kuru bir hayattır. O bakımdan Servet ağabeyin gerçekten Ağın ya da onun ölçeğindeki yerleşim yerlerinde böyle bir kütüphaneye sahip insan sayısı çok azdır. Onun adına da çok seviniyorum. Bu sıkıntılı zamanlarında kitaplar onun yoldaşı, her şeyi. Aslında kitaplar hepimizin her şeyidir ve herkesin de her şeyi olması gerekir. Maalesef sağlık nedeniyle de vaktinin yarısı ve yarısından çoğu yatağında istirahat ederek geçiyor. Zamanının büyük bölümünü de okuyarak dolduruyor. Açıkçası başka da çok yapacak bir şeyi de yok. Ama her şeye rağmen büyük bir zenginliktir ve ciddi bir hayattır. Herkese tavsiye ederim, öneririm" ifadelerini kullandı.