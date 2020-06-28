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'ta 2 bina karantinaya alındı

'in ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina karantinaya alındı.

AA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 23:58 ABONE OL
Ahlat'ta 2 bina karantinaya alındı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Ahlat ilçesi Kırklar Mahallesi'nde bir, Güzelsu köyünde bir binanın pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince geçici süreyle karantinaya alınmasına, binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, binalarda görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

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Ahlat'ta 2 bina karantinaya alındı
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