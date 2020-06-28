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Balon balıkları oltaya takılan arkadaşlarına acımadı!

açıklarında oltaya takılan , farklı türdeki balon balıklarının saldırısına uğradı. Oltadaki balon balığı paramparça olurken, o anlarsa sualtı kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 16:49 Son Güncelleme: 28.6.2020 17:02 ABONE OL
Balon balıkları oltaya takılan arkadaşlarına acımadı!

Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi açıklarında balığa çıkan vatandaşların oltasına Lagocephalus suezensis türü balon balığı takıldı.

Bu sırada üstün koku alma özelliği ve denizlerdeki en büyük balon balığı olarak bilinen Lagocephalus sceleratus türü balon balıkları oltanın atıldığı alana geldi.

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Oltadaki balon balığına saldıran türler, balığı kısa sürede parçaladı. O anlarsa su altı kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Uzmanlarsa, söz konusu türlerin insanlardan korkan bir balık olduğunu ve genelde açıklarda yaşadığı bilgisini verdi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, türün balıkçılar tarafından oltayla yakalandığında el ve ayaklarına dikkat etmesi konusunda uyarıda bulundu.

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Balon balıkları oltaya takılan arkadaşlarına acımadı!
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