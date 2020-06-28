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Bisikletten düşme numarasıyla vatandaşı dolandırdı

'da akıllara durgunluk veren sahtekarlık! Dolandırıcının bulduğu yöntem herkesi şaşkına çevirdi... Yüreğir ilçesinde dilencilik yapan Ahmet Ç. isimli kişinin kendini yere attıktan sonra bisikletten düşüp fenalaşma numarası yapması gazeteciler tarafından görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 09:21 Son Güncelleme: 28.6.2020 09:42 ABONE OL
Bisikletten düşme numarasıyla vatandaşı dolandırdı

'da, fenalaşıp bisikletten düşmüş numarası yaparak vatandaşlardan ilaç parası isteyen Ahmet Ç. (65), gazeteciler tarafından görüntülendi.

Bisikletten düşme numarasıyla vatandaşı dolandırdı

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, daha önce de zabıta ve polis ekipleri tarafından dilencilik yaptığı için yakalanarak idari para cezasına çarptırılan Ahmet Ç. bisiklet sürerken fenalaşmış gibi yapıp kendisini yere atarak kaldırıma yatmaya başladı. Ahmet Ç.'nin yanına giden DHA ekibi, "Sizi arabayla eczaneye veya hastaneye götürelim" diyerek yardım etmek istediklerini bildirdi. Muhabirlerden ilaç parası isteyen Ahmet Ç., yardım teklifini reddetti.

Bisikletten düşme numarasıyla vatandaşı dolandırdı

GÖRÜNTÜLENİNCE KAÇTI

Muhabirlerin Ahmet Ç.'nin etrafından ayrılmasının ardından dolandırıcı bisikletiyle ilerledikten sonra 100 metre ileride yine fenalaşma numarası yaptı. Çevredeki 2 genç Ahmet Ç.'nin fenalaştığını düşünerek otomobillerini durdurup yanına koştu.

Bisikletten düşme numarasıyla vatandaşı dolandırdı

Ahmet Ç.'yi yerden kaldıran vatandaşlar, dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya kaldıklarını muhabirlerden öğrenince tepki gösterdi. Görüntülendiğini fark eden Ahmet Ç. ise hızlıca bisikletine binerek olay yerinden kaçtı. Tüm bu yaşananlar anbean görüntülendi.

Bisikletten düşme numarasıyla vatandaşı dolandırdı

İLK KEZ BÖYLE OLAYLA KARŞILAŞTILAR

Hayatlarında ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, "Biz aracımızla yolda giderken aniden bisikletin üzerinden düştü.

Bisikletten düşme numarasıyla vatandaşı dolandırdı

Hemen yardıma koştuk, bize aç olduğunu, eczaneden 33 liralık ilaç alması gerektiğini söyledi. Dolandırıcı olduğunu öğrenmeseydik, parayı verecektik" ifadelerinde bulundular.

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Bisikletten düşme numarasıyla vatandaşı dolandırdı
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