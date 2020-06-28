Bisikletten düşme numarasıyla vatandaşı dolandırdı

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, daha önce de zabıta ve polis ekipleri tarafından dilencilik yaptığı için yakalanarak idari para cezasına çarptırılan Ahmet Ç. bisiklet sürerken fenalaşmış gibi yapıp kendisini yere atarak kaldırıma yatmaya başladı. Ahmet Ç.'nin yanına giden DHA ekibi, "Sizi arabayla eczaneye veya hastaneye götürelim" diyerek yardım etmek istediklerini bildirdi. Muhabirlerden ilaç parası isteyen Ahmet Ç., yardım teklifini reddetti.



