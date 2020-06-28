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'te 4 apartman karantinaya alındı

'te 4 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 23:49 ABONE OL
Bitlis'te 4 apartman karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezindeki Beşminare Mahallesi'nde 2, Taş Mahallesi'nde 1 ve Yolalan beldesinde 1 apartmanın geçici süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mezkur adreste ikamet eden vatandaşların apartmandan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, apartmanda görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır."

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Bitlis'te 4 apartman karantinaya alındı
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