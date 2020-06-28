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Boş kağıtla sınava girmeye çalışıp "Akraba kurbanıyım" demişti... İpliği pazara çıktı!

'da şaşkına çeviren olay! Bugün yapılan YKS'nin ikinci oturumuna girmek isteyip sınav giriş belgesi yerine boş kağıt gösteren genç, sınava alınmamış ve genç "Akraba kurbanıyım" demişti. Mağdur olduğunu söyleyen o gencin Youtuber olduğu, okul önünde rol yaptığı öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 12:57 Son Güncelleme: 28.6.2020 13:09 ABONE OL
Boş kağıtla sınava girmeye çalışıp Akraba kurbanıyım demişti... İpliği pazara çıktı!

İstanbul'da YKS'nin 2. oturumuna girmek için okula son anda koşan ve okul kapısında yere düşen Görkem Varlık'ın youtuber olduğu ve duygu sömürü yaptığı ortaya çıktı. Varlık'ın daha önce çektiği görüntülerde ise ders çalışan öğrencilere, "Allah sizi kahretsin" diyerek beddua ettiği görüldü.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde sınava girmek için sınava son dakika gelen Görkem Varlık'ın rol yaptığı ortaya çıktı.

DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPMIŞ

Varlık'ın rol icabı kapıda düştüğü görüldü. "Giriş belgemi ufak kuzenime çıkarmasını söylemiştim, meğer bana boş kağıt vermiş" diyerek sınava alınmayan ve dışarıda bulunan gazetecilere açıklama yapan Varlık'ın duygu sömürüsü yaptığı tespit edildi. Açıklamaların ardından Varlık'a sosyal medya hesaplarından tepki gösterildi. Varlık'ın daha önce de birçok sınavda farklı roller yaptığı ortaya çıktı.

Öte yandan, gencin daha önce çektiği görüntülerde de sınava hazırlanan öğrencileri derslerden soğuttuğu ve "üniversiteye gitmeyin" dediği görüldü.



Varlık'ın sosyal medya hesabına yüklediği bir videosunda, "Bak elinde kağıt kelam hala ders çalışıyorsunuz lan. Bırakın lan o kalemi kağıdı. Üniversitede harcayacağız paraya gidin araba alın, satın. Yıllardır okul okuyorsunuz, Allah sizi kahretsin. Gidin sisteme karşı gelin. Okumayın" diyerek öğrencilere beddua ettiği görüldü.

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Boş kağıtla sınava girmeye çalışıp "Akraba kurbanıyım" demişti... İpliği pazara çıktı!
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