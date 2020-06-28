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Haberler Yaşam Haberleri Hafta sonu sokağa çıkma yasağında bugün bakkaller ve marketler açık mı? Pazar günü marketler, fırınlar BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında bugün bakkaller ve ? Pazar günü marketler, fırınlar BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri...

YKS'nin ikinci oturumu AYT ile üçüncü oturumu YDT bugün gerçekleştirilecek. Sınav sebebiyle 28 Haziran 2020 tarihinde kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamanın getirilmesi ile birlikte bugün sorusunun yanıtı da araştırılır hale geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; bakkal ve marketlerin çalışma saatleri belirlendi. Peki; ? Sokağa çıkma yasağında yasağında A101, Migros, ŞOK, BİM marketler açık mı, kaçta açılıyor?

Giriş Tarihi: 28.6.2020 07:34 Son Güncelleme: 28.6.2020 07:43 ABONE OL
Yarın bakkallar, fırınlar ve marketler açık mı çalışıyor mu? 28 Haziran sokağa çıkma yasağında A101, Migros, ŞOK, BİM marketler açık mı, kaçta açılıyor?

İlk oturumunun 27 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilmesinin ardından ikinci ve üçüncü oturumu 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan YKS nedeniyle kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamanın detaylarına ilişkin araştırmalar yapılırken İçişleri Bakanlığı konuya yönelik genelgeyi yayımladı. Özellikle kısıtlamanın olduğu zamanlarda merak edilen yoğun olarak araştırılıyor. Bu bağlamda; Bugün bakkallar, fırınlar ve çalışıyor mu? 28 Haziran sokağa çıkma yasağında A101, Migros, ŞOK, BİM marketler açık mı, kaçta açılıyor?

BUGÜN BAKKALLAR, FIRINLAR VE MARKETLER AÇIK MI? 28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge detaylarına göre;

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)

İşte sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri...

Yarın bakkallar, fırınlar ve marketler açık mı çalışıyor mu? 28 Haziran sokağa çıkma yasağında A101, Migros, ŞOK, BİM marketler açık mı, kaçta açılıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKET VE BAKKALLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 27 28 Haziran'da uygulanacak olan sınırlı sokağa çıkma yasağında açık tutulacak yerler belirlendi. Genelgede şu ifadeler yer alıyor;

Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek)

BİM, A101, ŞOK, MİGROS 27-28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar açık olacak.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Geçtiğimiz günlerde ise İçişleri Bakanlığınca alınan önlemlerle birlikte marketlerin çalışma saatleri değişti.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros 09:00'da açılıyor, 21:00'da kapanıyor. (Bazı bölgelerde değişiklik gösterebilir)

Yarın bakkallar, fırınlar ve marketler açık mı çalışıyor mu? 28 Haziran sokağa çıkma yasağında A101, Migros, ŞOK, BİM marketler açık mı, kaçta açılıyor?
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağında bugün bakkaller ve marketler açık mı? Pazar günü marketler, fırınlar BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri...
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