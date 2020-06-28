Hafta sonu (27-28 Haziran 2020) sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının gelmesi ile birlikte şüphesiz en merak edilenlerden bir tanesi kargo çalışma saatleri olmaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle beraber Yurt içi kargo, PTT kargo, Aras kargo, MNG kargo çalışma saatlerine ilişkin detaylar belli oldu. Uzun süredir kargo şirketlerinden kargosunu bekleyen vatandaşlar için Bugün kargolar açık mı? 28 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 2020 Kargo çalışma saatleri

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

27-28 Haziran hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte kargolar açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında istisna dışında olan kurumlar açıklandı. Buna göre bugün kargolar açık mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamasından kargo çalışanlarının istisna kapsamı dışında olduğu belirtildi. Sokağa çıkma yasağında kargolar mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam edecek.