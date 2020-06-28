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Haberler Yaşam Haberleri Bugün kargolar açık mı? 28 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 2020 Kargo çalışma saatleri

? 28 Haziran sokağa çıkma yasağında ? çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından 27-28 Haziran tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kısıtlamanın olduğu günler kargo bekleyen vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. Sokağa çıkma yasağına ilişkin yayınlanan genelgede kısıtlamada açık ve kapalı işletmeler belli oldu. İnternetten sipariş veren vatandaşlar kargo çalışma saatlerini merak ediyor. Bu kapsamda; mı? 28 Haziran Yurt içi kargo, PTT kargo, Aras kargo, MNG kargo çalışıyor mu? 28 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağında ? çalışma saatleri!

Giriş Tarihi: 28.6.2020 11:45 ABONE OL
Bugün kargolar açık mı? 28 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 2020 Kargo çalışma saatleri

Hafta sonu (27-28 Haziran 2020) sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının gelmesi ile birlikte şüphesiz en merak edilenlerden bir tanesi kargo çalışma saatleri olmaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle beraber Yurt içi kargo, PTT kargo, Aras kargo, MNG kargo çalışma saatlerine ilişkin detaylar belli oldu. Uzun süredir kargo şirketlerinden kargosunu bekleyen vatandaşlar için ? 28 Haziran sokağa çıkma yasağında ? çalışma saatleri

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

27-28 Haziran hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte kargolar açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında istisna dışında olan kurumlar açıklandı. Buna göre mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamasından kargo çalışanlarının istisna kapsamı dışında olduğu belirtildi. Sokağa çıkma yasağında kargolar mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam edecek.

Bugün kargolar açık mı? 28 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 2020 Kargo çalışma saatleri

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri gibi) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken iletim ve alt yapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları muaf olacak.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri

Hafta içi günlerde Sabah 09:00 ile 18:00 arasında çalışıyor.

Hafta sonları Cumartesi günü şubeler sabah 09:00 ile 17:00 arası hizmet vermeye devam ediyor. günü ise tüm şubeler kapalıdır.

Aras Kargo Çalışma Saatleri

Aras Kargo şubeleri 08:30 ile 18:00 arasındadır. Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında şubeler hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır.

MNG Kargo Çalışma Saatleri

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

Bugün kargolar açık mı? 28 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 2020 Kargo çalışma saatleri
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Bugün kargolar açık mı? 28 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 2020 Kargo çalışma saatleri
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