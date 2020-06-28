Hafta sonu (27-28 Haziran 2020) sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının gelmesi ile birlikte şüphesiz en merak edilenlerden bir tanesi kargo çalışma saatleri olmaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle beraber Yurt içi kargo, PTT kargo, Aras kargo, MNG kargo çalışma saatlerine ilişkin detaylar belli oldu. Uzun süredir kargo şirketlerinden kargosunu bekleyen vatandaşlar için Bugün kargolar açık mı? 28 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 2020 Kargo çalışma saatleri
27-28 Haziran hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte kargolar açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında istisna dışında olan kurumlar açıklandı. Buna göre bugün kargolar açık mı?
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamasından kargo çalışanlarının istisna kapsamı dışında olduğu belirtildi. Sokağa çıkma yasağında kargolar mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam edecek.
Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri gibi) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken iletim ve alt yapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları muaf olacak.
Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri
Hafta içi günlerde Sabah 09:00 ile 18:00 arasında çalışıyor.
Hafta sonları Cumartesi günü şubeler sabah 09:00 ile 17:00 arası hizmet vermeye devam ediyor. Pazar günü ise tüm şubeler kapalıdır.
Aras Kargo Çalışma Saatleri
Aras Kargo şubeleri 08:30 ile 18:00 arasındadır. Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında şubeler hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır.
MNG Kargo Çalışma Saatleri
MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.