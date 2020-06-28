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'deki yanan su görenleri şaşkına çeviriyor!

’nin Köprübaşı ilçesinde kuyudan çıkan suyun yandığını görenler gözlerine inanamıyor. Ömerefendi köyünde bulunan bir çiftlik evinin bahçesindeki kuyudan akan su çakmak çakıldığında yanmaya başlıyor. Yanan su görenleri hayrete düşürürken, çiftlikte bulunanlar üzerine yemek pişirebiliyor.

DHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 17:41 Son Güncelleme: 28.6.2020 17:54 ABONE OL
Düzce'deki yanan su görenleri şaşkına çeviriyor!


'nin Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan çiftlik evinin bahçesine sulama amaçlı açılan kuyudan akan sudan çıkan koku çiftlikte bekçilik yapan Hasan Aktürk'ün dikkatini çekti. Bununla birlikte suda meydana gelen kaynama ve köpüklenmeyle birlikte gaz salındığını fark eden Aktürk, suya çakmak çakınca yanmaya başladı.

Düzce'deki yanan su görenleri şaşkına çeviriyor!

Yoğun yanma olan suyun etrafına taş duvar örülerek üzerine bir düzenek yapıldı ve çiftlik sahipleri yanan suyun üzerinde yemek pişirmeye başladı.

Düzce'deki yanan su görenleri şaşkına çeviriyor!

EVLERE SICAK SU HATTI ÇEKTİ

Projeyi ilerleten çiftlik sahipleri evlere sıcak su hattı çekerek kalorifer peteklerini ısıttılar ancak mesafe uzun olduğu için su devir-daim sırasında soğuduğundan verim alınamadı.

Düzce'deki yanan su görenleri şaşkına çeviriyor!

Yanan su hakkında bilgi veren Hasan Aktürk, "Burası bir çiftlik, sulama mahiyetinde bu kuyu açıldı. Artezyen çakıldı. 110 metreye inildiğinde sular çıktı. Çıktıktan sonra suda koku vardı. Kokan suya çakmağı çaktık, cayır cayır yanmaya başladı.

Düzce'deki yanan su görenleri şaşkına çeviriyor!

DUYAN GÖRMEYE GELİYOR

Doğal gaz gibi devamlı yanan bir su. Üzerinde köfte pişiriyoruz, ciğer pişiriyoruz yiyoruz. Üzerine taze mısır koyuyoruz tenekeyle yiyoruz, pişiriyor. Duyan merak edip görmeye geliyor.

Düzce'deki yanan su görenleri şaşkına çeviriyor!

Yakılı kalınca hiç sönmüyor. Sadece kuvvetli bir rüzgar söndürebilir. Evlere tesisat çektik, suları ısıttı, petekleri ısıttı. Ancak borunun uzun olması nedeniyle yaklaşık 100 metre devir-daim yaparken su soğudu.

Düzce'deki yanan su görenleri şaşkına çeviriyor!

Tam ısıtamadığı için kullanmamaya başladık" dedi.

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Düzce'deki yanan su görenleri şaşkına çeviriyor!
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