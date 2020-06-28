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Feci kazada annenin feryadı: Çocuklarıma ne oldu?

’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne Gülizar Ekici (29), ambulanstan inerken görevlilere, çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarını merak ederek, ''Çocuklarıma ne oldu?'' diye ağladı.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 01:36 Son Güncelleme: 29.6.2020 01:38 ABONE OL
Feci kazada annenin feryadı: Çocuklarıma ne oldu?

, saat 22.00 sıralarında, Ortaköy ilçesi Kırşehir yolu Çiftevi köyü kavşağında Meydana geldi. Ali Ekici (32) yönetimindeki 68 DY 088 plakalı otomobil, Hacı Mustafa Karaca (53) yönetimindeki 06 GKH 18 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Feci kazada annenin feryadı: Çocuklarıma ne oldu?

Kazada otomobil sürücüsü Ali Ekici, eşi Gülizar Ekici, çocukları Şevval Ekici (7) ve Mevlüt Ekici (4) ile hafif ticari araç sürücüsü Hacı Mustafa Karaca, Arife Karaca (50) ve Kadirhan Karaca (18) yaralandı. 7 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feci kazada annenin feryadı: Çocuklarıma ne oldu?

Acil servis önünde ambulanstan inen anne Gülizar Ekici, yaralı çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarıyla ilgili ''Çocuklarıma ne oldu?'' diyerek ağladı. çocuklarının durumlarının iyi olduğu belirtilen anne Ekici, güçlükle ikna edildi.

Feci kazada annenin feryadı: Çocuklarıma ne oldu?

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kazada annenin feryadı: Çocuklarıma ne oldu?
Feci kazada annenin feryadı: Çocuklarıma ne oldu?
Feci kazada annenin feryadı: Çocuklarıma ne oldu?
Feci kazada annenin feryadı: Çocuklarıma ne oldu?
Feci kazada annenin feryadı: Çocuklarıma ne oldu?
Feci kazada annenin feryadı: Çocuklarıma ne oldu?
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Feci kazada annenin feryadı: Çocuklarıma ne oldu?
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