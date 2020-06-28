Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi aranıyor

Niyazi Tirsi de "İkranur akşamdan beri kayıp. İnşallah sağ salim bulacağız" dedi.



Küçük kızın yakını Fatih Güner ise İkranur'un, arkadaşları ile oyun oynadığını belirterek, "Bu sırada 'Ben büyükbaşlara bakacağım. Siz gidin, ben gelirim' diyor. Oradan ayrılıyor. Bir daha kendisinden haber alamadık. Şu an arıyoruz" diye konuştu.