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'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi aranıyor

'un Bulancak ilçesine bağlı İcili köyünde 7 yaşındaki İkranur'un kaybolması ekipleri harekete geçirdi. Jandarma, ve AKUT bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalar 15 hektarlık ormanlık alanda yapılıyor. Küçük kızın halası "İkranur dışarıda oynuyordu. Akşam eve gelmedi. Etrafı aradık hiçbir yerde bulamadık" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 09:51 Son Güncelleme: 28.6.2020 09:54 ABONE OL
Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi aranıyor

'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, dün akşam evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden İkranur Tirsi (7) geri dönmedi. Kayıp İkranur için ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi aranıyor

İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede dün arkadaşları ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti.

Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi aranıyor

Küçük kız, geri dönmeyince arkadaşları da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarından iz bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı.

Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi aranıyor

Gece geç saatlere kadar sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 15 hektarlık ormanlık alanda yeniden arama çalışması başlattı.

Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi aranıyor

'İNŞALLAH SAĞ SALİM BULACAĞIZ'

İkranur'un halası Sevgican Tirsi, "İkranur dışarıda oynuyordu. Akşam eve gelmedi. Etrafı aradık hiçbir yerde bulamadık. Bir haber yok. Geceden itibaren arıyoruz" diye konuştu.

Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi aranıyor

Niyazi Tirsi de "İkranur akşamdan beri kayıp. İnşallah sağ salim bulacağız" dedi.

Küçük kızın yakını Fatih Güner ise İkranur'un, arkadaşları ile oyun oynadığını belirterek, "Bu sırada 'Ben büyükbaşlara bakacağım. Siz gidin, ben gelirim' diyor. Oradan ayrılıyor. Bir daha kendisinden haber alamadık. Şu an arıyoruz" diye konuştu.

Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi aranıyor
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Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi aranıyor
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