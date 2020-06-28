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’da telefonla dolandırıcılık zanlısı iki kişi tutuklandı

'ın Payas ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 23:36 ABONE OL
Hatay’da telefonla dolandırıcılık zanlısı iki kişi tutuklandı

İstanbul'da ismi açıklanmayan bir kişi, telefon dolandırıcıları tarafından 152 bin 800 lira dolandırıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Şikayette bulunan kişi, kendisini polis olarak tanıtan M.Y.E. isimli telefon dolandırıcısının hesabına 152 bin 800 lira yatırdığını bildirdi. Yapılan şikayet üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı. Olayın şüphelisi M.Y.E., Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde hesabını A.Y. isimli kişinin kullandığını, hesaba yatan parayı bankadan çekerek A.Y.'ye teslim ettiğini söylemesi üzerine A.Y. de gözaltına alındı. Şüpheliler M.Y.E. ve A.Y. sevk edildikleri mahkeme tarafından nitelikli dolandırıcılık yapmaktan tutuklandı.

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Hatay’da telefonla dolandırıcılık zanlısı iki kişi tutuklandı
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