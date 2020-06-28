Hobbit 3: Beş Ordunun Savaşı bu akşam televizyonda! Hobbit 3'ün konusu ne ve oyuncuları kimler?

Filmin vizyona girdiği ilk gün , 109 bin kişi tarafından izlenerek, tüm zamanların en iyi "hafta içi yabancı film açılışı" rekorunu kıran Hobbit 3, "Tüm zamanların en iyi ilk beş gün yabancı film açılış rekoru"nu da kırdı. Rekorlar kıran film bu akşam televizyon ekranlarında seyirci ile bulşacak. Efnsa yapımın konusu ve oyuncuları da filmi izleyecek olanlar için merak konusu oldu. İşte, beyaz perdenin efsanesi Hobbit 3 konusu ve film oyuncuları...

Warner Bros'tan yapılan açıklamaya göre film, ilk 5 günde 643 bin 689 kişi tarafından izlendi. Öte yandan Hobbit 3, vizyona girmeden önce internete düşmüştü. Bu durumun filmin gişesine etki edebileceği düşünülüyordu.

HOBBİT 3 KONUSU NE?

Ejderha Smaug ile karşı karşıya geldikten ve günahkar Hobbit Gollum'dan meşhur güç yüzüğünü aldıktan sonra sağ salim eve ulaşıncaya kadar Bilbo'yu halen daha onlarca yeni serüven bekliyor. Yurtlarına tekrar kavuşan Erebor Cüceleri, Ejderha Smaug'u Göl Kasabası'nın masum yerlileri üzerine saldıkları gerçeğiyle yüzleşmek zorundadırlar. Thorin Meşekalkan ise Arkentaşı'nı ararken önemli değerlerden ödün vermiştir. Thorin'e yardımcı olamayan Bilbo tehlikeli bir seçim yapmanın eşiğine gelir. Bu esnada Lord Sauron planladığı gizli Yalnız Dağ saldırısı için dört Ork bölüğü göndermiştir. Şimdi Cüce, Elf ve İnsanların önünde iki seçenek vardır: Ya birleşip birlikte savaşacaklar ya da hep beraber yok olacaklardır. Beş ordu toplanıp savaşa girmeye hazırlanırken Bilbo hem kendi hayatı hem de arkadaşları nı kurtarmak için savaşmak durumunda kalacaktır.

HOBBİT BEŞ ORDUNUN SAVAŞI OYUNCU KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Ian McKellen: Gandalf

Martin Freeman: Bilbo Baggins (Genç)

Richard Armitage: Thorin Meşekalkan

Lee Pace: Thranduil

Evangeline Lilly: Tauriel

Luke Evans: Bard

Orlando Bloom: Legolas

Ken Stott: Balin

Graham McTavish: Dwalin

Dean O'Gorman: Fíli

Aidan Turner: Kíli

Cate Blanchett: Galadriel

Hugo Weaving: Elrond

Mark Hadlow: Dori

Jed Brophy: Nori

Adam Brown: Ori

John Callen: Óin

Peter Hambleton: Glóin

William Kircher: Bifur

James Nesbitt: Bofur

Stephen Hunter: Bombur

Ian Holm: Bilbo Baggins (Yaşlı)

Benedict Cumberbatch: Smaug ve Ölü Dirilten (Sauron)

Christopher Lee: Saruman

Sylvester McCoy: Radagast