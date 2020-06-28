İçişleri Bakanlığı genelgesine göre bugün marketler, fırınlar ve bakkallar açık olacak mı? Migros, ŞOK, A101 ve BİM marketleri bugün açık mı?

Bugün gerçekleşecek Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi nedeniyle Türkiye geneline sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen bu karar yürürlüğe kondu. Pazar kahvaltısında gerekli ihtiyaçları için markete, fırınlara ve bakkallara gitmek isteyen vatandaşlar sokağa çıkma yasağının ne zaman saat kaçta biteceğini takip ediyor. BİM, A101, ŞOK, Migros gibi en çok tercih edilen marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Özel olarak hazırladığımız içeriğimde market çalışma saatlerini de aktardık.

BİM, A101, ŞOK, MİGROS 27-28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 09:00'da başlayacak ve akşam 18:30'da sona erecek. Bu süre boyunca marketler, bakkallar, manavlar, fırınlar açık olacak. Vatandaşlar maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla ihtiyaçlarını karşılayabilecek.