İçişleri Bakanlığı genelgesine göre bugün marketler, fırınlar ve bakkallar açık olacak mı? Migros, ŞOK, A101 ve BİM marketleri bugün açık mı?

Bugün gerçekleşecek Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi nedeniyle Türkiye geneline sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen bu karar yürürlüğe kondu. Pazar kahvaltısında gerekli ihtiyaçları için markete, fırınlara ve bakkallara gitmek isteyen vatandaşlar sokağa çıkma yasağının ne zaman saat kaçta biteceğini takip ediyor. BİM, A101, ŞOK, Migros gibi en çok tercih edilen marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Özel olarak hazırladığımız içeriğimde market çalışma saatlerini de aktardık.
Ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 09:00'da başlayacak ve akşam 18:30'da sona erecek. Bu süre boyunca marketler, bakkallar, manavlar, fırınlar açık olacak. Vatandaşlar maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
MİGROS, ŞOK, BİM VE A101 MARKETLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Geçtiğimiz günlerde ise İçişleri Bakanlığınca alınan önlemlerle birlikte marketlerin çalışma saatleri değişti.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros 09:00'da açılıyor, 21:00'da kapanıyor. (Bazı bölgelerde değişiklik gösterebilir)
Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YKS ikinci ve üçüncü oturum AYT ile YDT sınavları ile sokağa çıkma yasağının bitişi...
İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ
Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek)