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'de tabelalardaki fark şaşırtıyor! "4 bin kişi nereye gitti?"

'nın ilçesinin girişinde yer alan 2 tabeladaki 4 binlik nüfus farkı dikkat çekiyor. Şehrin bir girişindeki tabelada nüfus 270 bin olarak geçerken bir başka girişteki tabelada ise 274 bin olarak geçiyor. Bazı vatandaşlar tabelalar arasındaki farkı "4 bin kişi nereye gitti?" diyerek sorguluyor.

DHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 14:34 Son Güncelleme: 28.6.2020 14:36 ABONE OL
İnegöl'de tabelalardaki fark şaşırtıyor! 4 bin kişi nereye gitti?

'dan 'e giriş tabelasında ilçenin toplam nüfusu 270 bin olarak yazılırken, Eskişehir'den İnegöl'e giriş tabelasında ise ilçenin toplam nüfusu 274 bin olarak yazıldığı görüldü.

İnegöl'de tabelalardaki fark şaşırtıyor! 4 bin kişi nereye gitti?

'deki vatandaşlar bu durum karşısında şaşkınlık yaşarken, aynı zamanda 4 binlik nüfus farkı vatandaşlar arasında şaka konusu oluyor.

İnegöl'de tabelalardaki fark şaşırtıyor! 4 bin kişi nereye gitti?

'de yaşayan Sinan Çelik, rakamsal farklılığın herkesi şaşırttığını dile getirerek, "Tabelalara göre ilçede 4 bin kişi kayıp. Bu 4 bin insan nerede? İnegöl'de yaşıyoruz. Yetkililerden bu rakamların düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

İnegöl'de tabelalardaki fark şaşırtıyor! 4 bin kişi nereye gitti?

'4 BİN KİŞİNİN NEREDE OLDUĞU MERAK EDİLİYOR'

Okan Göktaş ise, bu işin daha ciddiyetle yapılması gerektiğini söyleyerek, "'ün nüfusunun ortaya çıkmasını istiyoruz. İnegöl halkı bu 4 bin kişinin nerede olduğunu merak ediyor" diye konuştu.

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İnegöl'de tabelalardaki fark şaşırtıyor! "4 bin kişi nereye gitti?"
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