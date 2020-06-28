İnegöl'de tabelalardaki fark şaşırtıyor! "4 bin kişi nereye gitti?"

'4 BİN KİŞİNİN NEREDE OLDUĞU MERAK EDİLİYOR'

Okan Göktaş ise, bu işin daha ciddiyetle yapılması gerektiğini söyleyerek, "İnegöl'ün nüfusunun ortaya çıkmasını istiyoruz. İnegöl halkı bu 4 bin kişinin nerede olduğunu merak ediyor" diye konuştu.