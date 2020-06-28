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borusundan sızan su yolda çökmeye neden oldu

Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü. 'nin kanalizasyon borusundan sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme nedeniyle sürücüler, yolda zor anlar yaşadı. İlerleyen saatlerde çöken yola mıcır dökülerek göçük kapatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 16:48 Son Güncelleme: 28.6.2020 17:01 ABONE OL
İSKİ borusundan sızan su yolda çökmeye neden oldu

Olay, saat 14.30 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, yolun altından geçen 'nin kanalizasyon borusu su sızdırmaya başladı.

İSKİ borusundan sızan su yolda çökmeye neden oldu

Sızan su asfaltı yumuşatarak yolda çökme meydana getirdi. Çökme nedeniyle yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek çöken yerde inceleme yaptı.

İSKİ borusundan sızan su yolda çökmeye neden oldu

ÇÖKEN YERE MICIR DÖKÜLDÜ

Kepçe yardımıyla asfaltın altında oluşan çukur iyece açıldı. Daha sonra çöken yere kamyonla mıcır dökülerek asfalt kapatıldı.

İSKİ borusundan sızan su yolda çökmeye neden oldu
İSKİ borusundan sızan su yolda çökmeye neden oldu
İSKİ borusundan sızan su yolda çökmeye neden oldu
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İSKİ borusundan sızan su yolda çökmeye neden oldu
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