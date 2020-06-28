Kağıthane'de 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

KANLAR İÇİNDE KALDILAR

Kanlar içinde kalan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan iki saldırganın yakalanması için Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.