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'de 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

'de 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganlardan birinin ateş açtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 14:14 Son Güncelleme: 28.6.2020 14:25 ABONE OL
Kağıthane'de 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Olay, , Yeşilce Mahallesi, Sakarya Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Kağıthane'de silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 yaralı | Video

Sokak üzerinde bulunan işyerinin önüne gelen iki şüpheliden biri silahını çıkartarak ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlar işyeri önünde bulunan 1'i çocuk 3 kişiye isabet etti.

Kağıthane'de 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

KANLAR İÇİNDE KALDILAR

Kanlar içinde kalan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan iki saldırganın yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kağıthane'de 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan saldırı anı ise sokak üzerinde bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kağıthane'de 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

İki şüphelinin sokağa girerek içlerinden birinin işyeri önünde bulunan kalabalığa doğru ateş ederek kaçtığı anlar kameraya yansıyor. Saldırı sonrasında ise sokakta büyük panik yaşarken saldırganlar olay yerinden kaçıyor.

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Kağıthane'de 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
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