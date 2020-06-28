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Karısını alıkoyan kocaya 14 yıl hapis istemi!

Kendisinden boşanmak isteyen karısını eve hapsedip alıkoyan öfkeli koca, karısının balkondan kaçıp karakola sığınması sonrası yakayı ele verdi. Mağdur kadın, kendisini alıkoyan kocasından şikâyetçi olunca genç adam hakkında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 28.6.2020 17:54 Son Güncelleme: 28.6.2020 18:00 ABONE OL
Karısını alıkoyan kocaya 14 yıl hapis istemi!

Mithat ve Şilan T. çifti geçtiğimiz yıllarda birbirlerini severek evlenmeye karar verdi. Hayatlarını birleştiren çiftin bir yıl sonra çocukları oldu. İkili arasında bir müddet sonra anlaşmazlıklar baş gösterdi. Çift arasındaki tartışmalar arbedeye dönüşünce genç kadın bir de üzerine dayak yemeye başladı.

ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ikili arasında yeniden bir kavga yaşandı. Kavga sırasında eşinin şiddetine dayanamayan genç kadın evden ayrılıp kadın sığınma evine gitti. Talebi sonrası sığınma evine yerleşen genç kadın çocuğu ile birlikte burada yaşayamaya başladı. İddiaya göre çılgına dönen koca kısa bir süre içinde genç kadına ulaşıp üzerine kayıtlı bir motosikletin devrini yapmak için notere götürmeye ikna etti. Kocasının talebini kabul eden genç kadın eşi tarafından zorla bir akrabasının evine götürülüp burada hapsedildi.



BALKONDAN KAÇIP KARAKOLA SIĞINDI

Burada genç kadını öldürmekle tehdit eden gözü dönen genç kocanın bir anlık dikkatsizliğinden faydalanan Şilan T., dairenin balkonundan kaçıp karakola sığındı. Karakolda kendisinin alıkonulduğunu ve tehdit edildiğini söyleyen genç kadın kocasından şikâyetçi oldu.

KOCA HAKKINDA DAVA AÇILDI

Şikâyetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren genç adam suçlamaları ret ederek, "Ben kimseyi zorla götürmedim. Dayımı ziyaret etmek için o eve gittik. Kesinlikle üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye ifade verdi. Savcılık suçtan kurtulmaya yönelik verdiğini belirlediği Mithat T. hakkında "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçu kapsamında dava açtı. Genç adam İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

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Karısını alıkoyan kocaya 14 yıl hapis istemi!
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