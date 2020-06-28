Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti

Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti

tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci ve üçüncü oturumları nedeniyle 81 ilde getirilen sokağa çıkma yasağı saat 18.30 itibariyle sona erdi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 19:24 Son Güncelleme: 28.6.2020 19:27 ABONE OL
Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti

tarafından düzenlenen ve 2 Milyon 437 bin 119 öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci ve üçüncü oturumları nedeniyle 81 ilde sabah saat 09.30 itibariyle getirilmişti. Öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması oturumların bitmesiyle saat 18.30 itibariyle sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti

Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. İstiklal Caddesi'nin zaman geçtikçe kalabalıklaştığı görüldü.

Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA