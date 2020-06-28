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Kolları ve bacakları olmadan doğan bebek şaşkına çevirdi!

'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. 28 yaşındaki kadının dünyaya getirdiği kız bebeğin kolları ve bacakları olmaması anne babayı ve doktorları şaşkına çevirdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan çocuk doktoru Dr. Prabhakar Tiwari, bu sendromun 100 bin yenidoğanda bir görüldüğünü ve bu sendromla da kariyerinde ilk defa karşılaştığını ifade etti.

DHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 16:08 Son Güncelleme: 28.6.2020 16:18 ABONE OL
Kolları ve bacakları olmadan doğan bebek şaşkına çevirdi!

Hindistan'da nadir görülen bir genetik bozukluk nedeniyle kolları ve bacakları olmadan dünyaya gelen kız bebek, ailesini ve doktorları şaşkına çevirdi.

Hindistan'ın Madya Pradesh eyaletinde bulunan Vidisha bölgesinin Sakla köyünden 28 yaşında olduğu belirtilen bir kadın kolları ve bacakları olmayan bir kız bebek doğurdu. Bebeğin, 'Tetra- Amelia sendromu' olarak da bilinen 'otozomal resesif konjenital bozukluk' ile doğması sonucu kolları ve bacaklarının olmadığı ifade edildi.

"KARİYERİMDE İLK DEFA KARŞILAŞIYORUM"

Rajiv Gandhi Smriti Hastanesi'nde çocuk doktoru olan Dr. Suresh Aggarwal, nadir bir genetik bozukluk ile doğan kız bebeğin son derece sağlıklı olduğunu belirtti. Jai Prakash Bölge Hastanesi'nde çocuk doktoru olan Dr. Prabhakar Tiwari ise bu sendromun 100 bin yenidoğanda bir görüldüğünü ve bu sendromla da kariyerinde ilk defa karşılaştığını ifade etti.

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Kolları ve bacakları olmadan doğan bebek şaşkına çevirdi!
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