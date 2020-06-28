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Küçükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu, İBB suspus!

Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Ortaya çıkan manzara görenleri tedirgin etti. Uzun zamandır böyle bir durum ile karşılaşmadıklarını ifade eden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'ni aradıklarını ama cevap alamadıklarını söyledi. Bazı çocukların da ölü balıklarla oyun oynaması tehlikeye kapı araladı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 10:21 Son Güncelleme: 28.6.2020 10:39 ABONE OL
Küçükçekmece gölünde binlerce balık kıyıya vurdu

Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu, ölü balıklar göl kıyısını kapladı. Balıkçılıkla uğraşan bir çevre sakini "Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun, balıklar ölmesin " dedi.

Küçükçekmece gölünde binlerce balık kıyıya vurdu

Kıyıda aralarında yengeçlerin de bulunduğu ölü, yarı canlı balıkları gören çevre sakinleri, uzun zamandır böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını söylediler.

Küçükçekmece gölünde binlerce balık kıyıya vurdu

Bir vatandaş ise Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) arayarak durumu bildirdiğini ancak cevap alamadığını söyledi. Bazı çocuklar ise balıkları toplayarak büyük plastik şişelere doldurduğu görüldü.

Küçükçekmece gölünde binlerce balık kıyıya vurdu

"KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ ÖLÜYOR"

30 yıldır balıkçılıkla uğraşan Turan Şaşmaz,"Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gölde oksijen olmadığı için balıklar suyun üzerinde. Bir müddet sonra oksijen yetersizliğinden bu hayvanlarımız ölüyor.

Küçükçekmece gölünde binlerce balık kıyıya vurdu

Gölün temizliğine hiçbir şekilde önem vermedik. Akıntıları dere bağlantıları kesilince, Firüzköy'deki fabrika atıkları da buraya gelince göl bu hale geldi.

Küçükçekmece gölünde binlerce balık kıyıya vurdu

15 gündür bir lodos vardı, göl şişti geri dönünce oksijensiz bir su geldi. 80 çeşit balık yaşayan gölümüzde 4 çeşit balık kaldı" dedi.

Küçükçekmece gölünde binlerce balık kıyıya vurdu

Gölde daha önce yüzdüklerini söyleyen Şaşmaz, "Temizlenmesi için yetkililerin ne gerekiyorsa yapması lazım.

Küçükçekmece gölünde binlerce balık kıyıya vurdu

Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun. Balıklar ölmesin" diye konuştu.

Küçükçekmece gölünde binlerce balık kıyıya vurdu

Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu | Video

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Küçükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu, İBB suspus!
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