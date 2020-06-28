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Kurban emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2020 dini günler takviminde göre Kurban tarihi belli oldu. Yaklaşık 12 milyon emeklinin hesabına yatacak olan ikramiyesi için geri sayım başladı. Diyanet 2020 takviminde 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan bayram ikramiyeleri 1000 lira olarak tahmin ediliyor. En son Ramazan Bayramı ikramiyelerini alan vatandaşlar yeni ikramiye tarihini merak ediyor. Buna göre; emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte ödeme olacak? 2020 ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 28.6.2020 12:58 ABONE OL
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Türkiye'de emekliyi ekonomik anlamda rahat ettiren Kurban emekli ikramiyesi için heyecan dorukta! Bayramdan önce hesaplara yatması beklenen emekli ikramiyeleri bu sene 1000 TL olması bekleniyor. Diyanet 2020 takviminde 31 Temmuz'da başlayacak olan bayram tarihinden önce yatması beklenen ikramiye ödemeleri emeklinin yüzünü güldürecek. Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bir ay erken ödenince gözler emekli ikramiye ödemelerinin tarihine çevrildi. Peki , hesaplara ne zaman yatacak? 2020 ikramiyesi ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

İslam aleminin ikinci dini bayramı vazifesini taşıyan Kurban Bayramı 2020 tarihi belli oldu. Bayramdan önce emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor. Buna göre; Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK? 2020

Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban 'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020

Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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