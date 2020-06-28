Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Türkiye'de emekliyi ekonomik anlamda rahat ettiren Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için heyecan dorukta! Bayramdan önce hesaplara yatması beklenen emekli ikramiyeleri bu sene 1000 TL olması bekleniyor. Diyanet 2020 takviminde 31 Temmuz'da başlayacak olan bayram tarihinden önce yatması beklenen ikramiye ödemeleri emeklinin yüzünü güldürecek. Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bir ay erken ödenince gözler kurban bayramı emekli ikramiye ödemelerinin tarihine çevrildi. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hesaplara ne zaman yatacak? 2020 Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
İslam aleminin ikinci dini bayramı vazifesini taşıyan Kurban Bayramı 2020 tarihi belli oldu. Bayramdan önce emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor. Buna göre; Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.
Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020
Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.