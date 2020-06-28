Leylekler için evinin bahçesine direk dikti

BU KÖYDE LEYLEKLER DE İNSANLARDA ÇOK MUTLU

Uzun bir göç yolundan gelen yorgun leylekler Tatarköy'deki yuvalarına konduktan sonra uzun geçen kış aylarındaki yuvada oluşan hasarları tamir ettikten sonra yuvalarda sahiplenme mücadelesi başlıyor

Eşleşmeler bittikten sonra yuvada her zaman yatan bir leylek görmek mümkün leyleklerin gagası ile çıkardığı sesler artık Trakya'nın soğunun bittiğinin habercisi oluyor

Bölgede Leyleklerin beslenmesi için oldukça besin bulunduğundan leylekler burada yavrularını çok güzel bir şekilde büyütüyorlar

HER YUVADA DÖRT YAVRU OLUYOR

Normalde leyleklerin dört yavruya bazı bölgelerde bakması zor olduğundan yavru sayısını üçe düşürdükleri gözlemlenmiştir ancak bu köyde leylekler yiyecek bulmakta çok zorlanmadığından dolayı dört yavru büyüttükleri görülmüştür

TATARKÖY HALKI LEYLEKLER GELSİN DİYE BAHÇELERİNE DİREK DİKİYOR

Köy halkı bahçelerine parası ile aldığı direkleri dikip onların gelmesini yavrularını burada güvenli ortamda çıkarmalarından onları izlemekten keyif alıyorlar su an köyde 15 tane kadar leylek yuvası olduğunu bu sayının ileri ki yıllarda artacağını bekliyorlar

Bahçesine daha önce bir çift gelen Köy sakinlerinden Mustafa BİNGÜL (34) evlerinin çatısına yuva yapmaya çalışan leylekleri gördükten sonra bahçesine hemen bir tahta direk dikti leylekler daha yüksek olduğu için direkte yuva yapmayı tercih ettiler yaklaşık dört seneden bu yana yavrularını burada çıkarıyorlar ailemizden birileri gibi oldular biz onlara alıştık onlarda bize alıştılar.

YAVRULAR UÇUŞ EĞİTİMİ YAPARKEN ELEKTRİK TELLERİNE TAKILMA RİSKİ VAR

Haziran ayı gibi büyüyen yavrular yuvayı terk etmeden önce uçuş eğitimi yapıyorlar azda olsa bazı leylekler elektrik tellerine çarpıyor ve ölüyorlar bir iki sene içerisinde köyde boş direk kalmayacağını tahmin ediyoruz