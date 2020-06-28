Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi

Deprem Marmaris ve Muğla bölgesinin yanı sıra, komşu il Aydın'ın merkezi ile turistik ilçeler Kuşadası ve Didim başta olmak üzere tüm ilçelerinde de hissedildi. Akşam saatlerinde meydana gelen deprem sırasında büyük korku yaşandı.