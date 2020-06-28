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'da 5.2 büyüklüğünde ! ve çevre illerde de hissedildi

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde 5.2 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem ve çevre illerde de hissedildi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 21:22 Son Güncelleme: 28.6.2020 21:49 ABONE OL
Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın yaptığı paylaşımda " ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi

MARMARİS'TE MEYDANA GELEN DEPREM, AYDIN VE İLÇELERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Duru Yönetimi Başkanlığı(AFAD)'ndan edinilen bilgiye göre, saat 20.43'te meydana gelen 5.2 şiddetindeki 61.41 kilometre derinliğinde ve 5.2 şiddetindeki depremin merkez üssünün 'in 0.30 kilometre açığı olarak tespit edildi.

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi

ve bölgesinin yanı sıra, komşu il Aydın'ın merkezi ile turistik ilçeler Kuşadası ve Didim başta olmak üzere tüm ilçelerinde de hissedildi. Akşam saatlerinde meydana gelen deprem sırasında büyük korku yaşandı.

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜNÜDE 5.4 OLARAK AÇIKLADI

Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi

'nın ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi

'nın yanı sıra ve Antalya'da da hissedilen depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi

MARMARİS KAYMAKAMI: OLUMSUZ DURUM YOK

Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi.

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi

Aksoy, depremin merkez üssüne yakın olarak belirtilen ve ile Datça arasında kalan Osmaniye Mahallesi'ne hareket etti.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban da yer sarsıntısına ilişkin ilçelerinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün; Herhangi bir olumsuzluk yok. Bütün ekiplerimizle görüştüm.

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi

Son dakika! Muğla'da deprem! İşte ilk görüntüler | Video

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi
Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi
Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi
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Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi
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