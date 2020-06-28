Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi

MARMARİS'TE MEYDANA GELEN DEPREM, AYDIN VE İLÇELERİNDE DE HİSSEDİLDİ
Afet ve Acil Duru Yönetimi Başkanlığı(AFAD)'ndan edinilen bilgiye göre, saat 20.43'te meydana gelen 5.2 şiddetindeki 61.41 kilometre derinliğinde ve 5.2 şiddetindeki depremin merkez üssünün Marmaris'in 0.30 kilometre açığı olarak tespit edildi.
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜNÜDE 5.4 OLARAK AÇIKLADI
Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.
MARMARİS KAYMAKAMI: OLUMSUZ DURUM YOK
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi.
Aksoy, depremin merkez üssüne yakın olarak belirtilen ve Marmaris ile Datça arasında kalan Osmaniye Mahallesi'ne hareket etti.
Datça Kaymakamı Mesut Çoban da yer sarsıntısına ilişkin ilçelerinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün; Herhangi bir olumsuzluk yok. Bütün ekiplerimizle görüştüm.