Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Narkozun etkisiyle abdest alan amca tebessüm ettirdi

Narkozun etkisiyle abdest alan amca tebessüm ettirdi

'da bir hastanede ameliyat sonrası narkozun etkisi ile yatağında abdest alan yaşlı adamın videosu sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı. 80 yaşındaki Mehmet Coşkun'un henüz kendine gelmemişken elini, kolunu ve yüzünü yıkama hareketleri yaptı. Yaşlı adamın bu halleri görenleri tebessüm ettirdi.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 14:50 Son Güncelleme: 28.6.2020 15:00 ABONE OL
Narkozun etkisiyle abdest alan amca tebessüm ettirdi

İstanbul'da bir hastanede ameliyat olduktan sonra narkozun etkisindeyken abdest alan amcanın videosu sosyal medyada beğeni topluyor.
Hastanede genel anestezi ile ameliyat olan 80 yaşındaki Mehmet Coşkun, ameliyat sonrası uyanırken narkozun etkisinde abdest almaya başladı. Coşkun'un, narkozdayken ellerini, yüzünü ve kollarını yıkama hareketleri yaptı. Kolunda serum takılı olduğu halde abdestin bütün gerekliliklerini hareketleri ile yerine getirdi.

Narkozun etkisindeki yaşlı adam böyle abdest aldı | Video

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Bu sırada yakınları tarafından görüntülenen Coşkun'un videosu, sosyal medyada beğeni topladı. Çok sayıda izlenme alan videoya sempatik yorumlar yapıldı.

İnegöl'de tabelalardaki fark şaşırtıyor! 4 bin kişi nereye gitti?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Narkozun etkisiyle abdest alan amca tebessüm ettirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA