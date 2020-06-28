Nesli tükenmekte olan Yediuyur halıdan çıktı

Sivas'ın Zara ilçesi Ahmetbaşyurt Mahallesi'nde ikamet eden Yasin Baykal (29), yazlık evindeki halıyı kaldırdığında içerisinden çıkan tanımlayamadığı kemirgenleri gördü. İlk kez gördüğü canlıları ne fareye ne de sincaba benzetemeyen Baykal büyük bir şaşkınlık yaşadı. Baykal, ardından türlerini araştırmaya başladı. Baykal "Araştırınca Yediuyur (Hasancık) adı veriler bir kemirgen türü olduğunu öğrendim. Nesli tükenmekte olan türler arasında. Genelde Ege bölgesinde görülüyormuş. Bu bölgede belki ilk ben görüntüledim" dedi. Kemirgenler ismini 7 ay süren kış uykusundan alıyor.